США отказались контактировать с властями Сирии по теме землетрясения. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на американский госдепартамент. Источник отметил, что Вашингтон остается партнером народа Сирии, но не лидера страны Асада.

Более 40 стран уже предложили помощь Турции с ликвидацией последствий землетрясения. Однако турецкий президент может отказаться от поддержки ряда из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.