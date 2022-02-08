На Шри-Ланке появилось граффити на русском языке

"Москва-товарная" – именно такую надпись видят жители Шри-Ланки. Она появилась на центральной железнодорожной станции острова. Одним из авторов стрит-арта считается Сергей Овсейкин. Ему также приписывают участие в установке билборда там же со словами: "Добро пожаловать в Краснодарский край".

Российские туристы находятся в восторге и фотографируются на фоне стены, а коммунальщики неординарным способом пытаются отчистить буквы. Они сбивают краску палками вместе со штукатуркой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.