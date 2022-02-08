На Кубе сняли почти все антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

На Кубе привито более 90% населения. С этим связано существенное ослабление антиковидных мер для туристов. Отправляясь на Кубу, не надо беспокоиться о ПЦР-тестах и сертификатах. В отелях тоже ничего не будут проверять.

В последнее время Куба обгоняет по популярности Мальдивы и Шри-Ланку и, по словам туроператоров, спрос на направление продолжает расти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.