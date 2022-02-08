В Белоруссии продлили режим работы учреждений здравоохранения из-за роста заболеваемости

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

В последние дни в Белоруссии зафиксированы антирекорды по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Чтобы своевременно помогать заболевшим, в стране продлили режим работы учреждений здравоохранения.

Тем не менее маски в Белоруссии необязательны, а лишь рекомендованы в общественных местах. Рестораны и транспорт работают, как обычно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.