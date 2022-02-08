SpaceX начал работы по восстановлению интернета на островах Тонга

Илон Маск хочет вернуть интернет на острова Тонга. Специалисты компании SpaceX начали устанавливать на соседнем архипелаге Фиджи станцию Starlink. Когда закончатся работы – неизвестно.

Связь Королевства Тонга с внешним миром пропала после мощного извержения вулкана и цунами. Это произошло в середине января. Подводный кабель был поврежден и более сотни тысяч местных жителей остались без интернета. Кабель уже ремонтируют, но станция Starlink должна заработать быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.