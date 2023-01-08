08 января, 22:30В мире
Протестующие захватили резиденцию нового президента в Бразилии
Протестующие захватили резиденцию нового президента Бразилии в столице страны. Главу государства уже эвакуировали в безопасное место.
Правоохранители начали применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Луис де Силва сразу ввел ряд нововведений, которые не понравились сторонникам предыдущего лидера. Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару сейчас находится в бегах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.