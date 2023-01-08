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08 января, 22:30

В мире

Протестующие захватили резиденцию нового президента в Бразилии

Протестующие захватили резиденцию нового президента в Бразилии

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Протестующие захватили резиденцию нового президента Бразилии в столице страны. Главу государства уже эвакуировали в безопасное место.

Правоохранители начали применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Луис де Силва сразу ввел ряд нововведений, которые не понравились сторонникам предыдущего лидера. Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару сейчас находится в бегах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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