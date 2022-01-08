Президент Туркменистана поручил потушить "Врата ада"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить "Врата ада" – горящий газовый кратер в пустыне Каракумы. Его не могут потушить уже полвека: в 1971 году, когда рабочие бурили скважину, произошел провал грунта, в итоге геологи решили поджечь выходящий оттуда газ, в надежде, что он полностью выгорит за несколько дней, но просчитались.

Бердымухамедов считает, что страна дорого платит за сгорающие впустую ресурсы. Кроме того, кратер ухудшает экологию. Как власти Туркменистана планируют потушить пламя, пока не ясно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

