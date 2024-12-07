Новости мира: в Японии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю

В Японии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю. Дело в том, что в последние годы численность населения там рекордно падает. По мнению властей, эта мера поможет решить проблему и освободить время для воспитания детей.

В Европе идет подготовка к Рождеству и Новому году. В Берлине открылась ярмарка. Там работает каток, колесо обозрения и десятки киосков с глинтвейном и закусками.

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