Новости мира: в Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II

Памятник Екатерине II в Одессе закрыли фанерой. В объявлении, которое висит рядом, написано, что строители извиняются за временные неудобства и объясняют, что композицию готовят к демонтажу и переносу. Скульптура в последнее время много раз подвергалась нападению вандалов. А летом две петиции за ее снос набрали необходимое количество голосов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, начали убирать на территории Украины в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. А в последнее время это касается всего, что так или иначе связано с Россией.

В Нидерландах эко-активисты из музеев переместились в аэропорты. Около 500 человек заблокировали вылеты частных рейсов из Амстердама. Они сели под колеса самолетов с плакатами "SOS для климата" и "Полеты больше невозможны". Активисты утверждают, что аэропорты – крупные загрязнители окружающей среды, а также они создают много шума. По их мнению, нужно сокращать число рейсов. Полиция задержала десятки протестующих, но потом всех отпустили.

В Косове этнические сербы протестуют против новых номерных знаков. На акцию в городе Митровица на севере региона вышли несколько тысяч человек. Местные власти решили запретить номера на машинах, выданные в Сербии, что вызвало недовольство косовских сербов. Большинство из них не признают провозглашение независимости Косово. История вокруг номерных знаков спровоцировала забастовку сербов в крае. На работу не вышли чиновники, полицейские и судьи.

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