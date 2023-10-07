Телефон экстренной связи открыли для российских туристов в Израиле

Штаб при Минэкономразвития по чрезвычайным ситуациям с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, которые поехали в поездку самостоятельно, открыли телефон экстренной связи.

В российском посольстве в Тель-Авиве ранее заявили, что не получали информации о россиянах среди пострадавших. По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате ракетных обстрелов из сектора Газа. 800 человек пострадали, сообщают местные СМИ.

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