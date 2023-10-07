Новости мира: в Эстонии завели уголовное дело за прослушивание гимна РФ

В Эстонии в отношении двух мужчин завели уголовное дело из-за того, что они громко слушали гимн России. Об этом сообщили местные СМИ.

За визит в Россию без разрешения властей японского депутата Мунэо Судзуки хотят исключить из партии. Об этом сообщает издание The Sankei News. Депутат также дал российским СМИ интервью, где выразил уверенность в победе Москвы в конфликте на Украине.

Кевин Маккарти не намерен досрочно оставить пост конгрессмена США. Об этом сообщают американские СМИ. Маккарти останется в нижней палате до окончания срока – он наступит в январе 2025 года. Ранее его отстранили от должности спикера Палаты представителей Конгресса США.

Армия обороны Израиля заявила о состоянии "готовности к войне" после проникновения палестинских боевиков со стороны сектора Газа. В центре и на юге страны введено особое положение. Очевидцы пишут в соцсетях об уличных боях в приграничных районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.