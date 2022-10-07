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На автозаправках Парижа образовались длинные очереди из-за перебоев с поставками топлива

На автозаправках Парижа образовались длинные очереди из-за перебоев с поставками топлива

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На автозаправках Парижа зафиксировали километровые очереди из-за перебоев с поставками топлива. Французы берут штурмом АЗС, боясь остаться без бензина.

Дело в том, что горючее в данный момент поступает с перебоями из-за забастовок. Во Франции полностью остановились четыре нефтеперерабатывающих завода и две нефтебазы. При этом нефтяная компания заверяет французов, что дефицита бензина в стране нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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