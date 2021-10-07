В Токио произошло мощное землетрясение. Об этом пишут информационные агентства.

Сообщается, что у зданий раскачивались стены, люди были очень напуганы. В связи с этим сработала система предупреждения, которая сообщает, когда нужно искать укрытие.

Магнитуду землетрясения оценили в 6,1 балла. Приходят подробности, что эпицентр подземных толчков находился рядом с Токио, на границе с префектурой Тиба.

Движение скоростных поездов в японской столице полностью остановили. Но угрозы цунами официально нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.