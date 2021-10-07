Мост Винни-Пуха выставили на аукционе в Лондоне

Мост Винни-Пуха выставили на продажу. Аукцион проводят в Лондоне. Речь идет о деревянном мосточке, который был построен в графстве Восточный Сассекс в 1907 году.

В 1920 году его увидел писатель Алан Александр Милн и описал в своей истории про Винни-Пуха. Мост стал настолько популярным, что его перестроили, чтобы он выглядел точь-в-точь как на картинке из книги про медвежонка.

Тысячи туристов приезжали каждый год, чтобы сфотографировать достопримечательность. В итоге мост обветшал, его заменили, а оригинальную конструкцию отправили на склад.

Перед тем как выставить мост на торги, его отреставрировали. Стартовая цена лота – около 40 тысяч фунтов стерлингов. Это около четырех миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.