07 сентября, 10:00

Пару задержали за поцелуй возле мечети в Стамбуле

Пара фотографировалась во внутреннем дворе самой большой мечети в Стамбуле. После этого молодые люди поцеловались на глазах у местных жителей. За это они были задержаны полицейскими.

По местным законам, туристам грозило заключение на 6 месяцев за оскорбление религиозных ценностей. Задержанный мужчина принес извинения и заявил, что не знал о правилах. В итоге пару отпустили и они улетели домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

