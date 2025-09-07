07 сентября, 10:00В мире
Пару задержали за поцелуй возле мечети в Стамбуле
Пара фотографировалась во внутреннем дворе самой большой мечети в Стамбуле. После этого молодые люди поцеловались на глазах у местных жителей. За это они были задержаны полицейскими.
По местным законам, туристам грозило заключение на 6 месяцев за оскорбление религиозных ценностей. Задержанный мужчина принес извинения и заявил, что не знал о правилах. В итоге пару отпустили и они улетели домой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
