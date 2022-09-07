Нашествие мотыльков зафиксировали в Китае

В Китае зафиксировали аномальное нашествие мотыльков. Они покрыли все вокруг. Жители боятся открывать окна и двери.

В городе Иян мотыльков так много, что на улицах будто выпал снег. Однако эти сугробы являются просто кучей насекомых. Из-за такого нашествия даже произошла авария. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.