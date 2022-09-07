Харлем стал первым в мире городом, где запретили рекламу мяса в общественных местах

Голландский Харлем стал первым в мире городом, где решили запретить рекламу мяса в общественных местах. Об этом написали в издании The Guardian. Таким способом местные власти хотят снизить влияние животноводства на климат. Запрет вступит в силу с 2024 года. "Раскручивать" мясную продукцию нельзя будет в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах.

Производства мяса в два раза превышает нагрузку на окружающую среду по сравнению с растительными продуктами. Об этом рассказали последние исследования. Этот же довод взяли на вооружение лоббисты запрета в городе с населением 160 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.