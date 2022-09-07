Нью-Йорк может уйти под воду из-за глобального потепления в будущем

Из-за глобального потепления в недалеком будущем Нью-Йорк может уйти под воду, а земля, где царила вечная мерзлота, стать обитаемым райским оазисом. Такими прогнозами поделился журнал Time.

А что ждет Россию? Что говорят футурологи на этот счет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.