Начальницу кадров в украинской горадминистрации уволили за наведение порчи на коллегу

В украинской горадминистрации поймали сотрудницу, которая пыталась навести порчу на свою коллегу. Для этого она засыпала землей то вход в ее кабинет, то приемную мэра.

Все это продолжалось несколько месяцев, пока сотрудники не догадались отсмотреть материал, снятый на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что "земляные сюрпризы" устраивала начальница отдела кадров.

Женщина так и не призналась в содеянном – утверждала, что видео смонтировано. Но ее все равно уволили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.