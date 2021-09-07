В Турции вакцинировались 58,4% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Турции вакцину получили 58,4% населения. C 6 сентября для непривитых там ввели дополнительные антиковидные ограничения. Без свежего ПЦР-теста будет не попасть на концерты, в театры, в кино. Также результаты анализов понадобятся для междугородних поездок. Прививочная кампания началась в стране в январе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.