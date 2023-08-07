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Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

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Руководитель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг предложил бизнесмену Илону Маску встретиться на ринге 26 августа. Выяснить отношения в бою тяжеловесы IT-индустрии решили еще в июне. Тогда Маск обвинил конкурента в плагиате, а вскоре анонсировал прямую трансляцию поединка с ним. Все вырученные средства миллиардер пообещал передать на благотворительность.

Однако медиамагнат, похоже, в своих силах не слишком уверен. Как отметил 6 августа Маск, он весит значительно больше Цукерберга, поэтому может проиграть ему, если бой затянется. Именно поэтому в смешанных единоборствах и существуют весовые разделения, написал бизнесмен в своей соцсети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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