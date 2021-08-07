Новости мира: протесты во Франции и лесной пожар в Канаде

На протесты во Франции выйдут порядка 200 тысяч демонстрантов. Люди недовольны расширением перечня мест, где понадобятся санитарные пропуска.

В Канаде лесной пожар почти полностью уничтожил городок Монт Лейк. Там проживали три тысячи человек. Огонь добрался туда за несколько часов, не оставив пожарным никаких шансов.



В Госдепе потеряли бутылку виски госсекретаря Майка Помпео. Она стоит почти шесть тысяч долларов. Это подарок от японцев. Подозревают всех, в том числе и Помпео. Тот уже заверил, что не притрагивался к этому алкоголю.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.