Купюры на сумму 4,5 млн рублей разлетелись по автостраде на Филиппинах

На Филиппинах мужчина вез в рюкзаке большую сумму денег, равную 4,5 миллиона рублей. На сумке разошлась молния, и купюры разлетелись по автостраде. Водители ринулись из своих машин, чтобы собрать банкноты.

Пропала треть денег. По данным местных СМИ, владельцу никто ничего не вернул. Потерпевший оказался курьером, который забрал наличные деньги из автоматов. Теперь он не знает, как возместить убытки. Благодаря видео, опубликованному в Сети, личности некоторых водителей, укравших деньги, уже установлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.