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Во Франции начали предварительное расследование против сиделки Алена Делона

Во Франции начали предварительное расследование против сиделки Алена Делона

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Во Франции после жалоб Алена Делона и его родных начато расследование в отношении сиделки актера. Речь идет о даме по имени Хироми Роллен.

Первыми кто обратился в суд стали дети кинозвезды. Они обвинили Роллен в психическом насилии над отцом и в том, что она изолировала его от семьи. Позже сам актер дополнил жалобу. Он сообщил, что Роллен вскрывала и крала его письма. За это во Франции полагается до трех лет тюрьмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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