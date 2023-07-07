Костюм Гарри Поттера продали на аукционе в США за 101 тыс долларов

Форму, в которой персонаж Гарри Поттер разгадывал секреты Тайной Комнаты, продали на аукционе за 101 тысячу долларов. Это оригинальный костюм, в котором актер Дэниел Рэдклифф снимался во второй части поттерианы.

Торговались за нее основательно, потому что окончательная цена на 75 тысяч выше стартовой. В комплекте есть мантия с гербом, рубашка, свитер, брюки, туфли и очки Гарри. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.