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Украинских беженцев обвинили в заработке на беспорядках во Франции
Украинские беженцы в Париже в первых рядах участвовали в драках демонстрантов с полицией. За это им платили деньги, заявили местные СМИ.
По словам обозревателей французских изданий, мигранты из Украины готовы участвовать в проплаченных боях не только за протестующих, но даже на стороне полицейских. Массовые беспорядки во Франции не прекращаются с 27 июня. В этот день в пригороде Парижа полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.