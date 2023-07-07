Украинских беженцев обвинили в заработке на беспорядках во Франции

Украинские беженцы в Париже в первых рядах участвовали в драках демонстрантов с полицией. За это им платили деньги, заявили местные СМИ.

По словам обозревателей французских изданий, мигранты из Украины готовы участвовать в проплаченных боях не только за протестующих, но даже на стороне полицейских. Массовые беспорядки во Франции не прекращаются с 27 июня. В этот день в пригороде Парижа полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.