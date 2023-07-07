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Таможня ФРГ дала разъяснения относительно конфискации автомобилей с номерами РФ на границе

Таможня ФРГ дала разъяснения относительно конфискации автомобилей с номерами РФ на границе

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Немецкая таможня дала официальные разъяснения относительно конфискации машин с российскими номерами на территории Германии. Такое право, по их словам, службе дает регламент ЕС, введенный в качестве антироссийских санкций. Документ запрещает приобретение, импорт или передачу товаров, которые "производят существенные доходы для России."

Ранее о том, что таможня Германии изымает и арестовывает на своей территории личный транспорт, зарегистрированный в России, сообщили соотечественники. Об этих фактах известно и в посольстве РФ. Там рекомендовали воздержаться от поездок в Германию на машинах, даже если речь идет о транзите.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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