Руководитель отеля в Турции рассказала об обстановке с коронавирусом

В Турции зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс". Руководитель отеля Мария Позднякова рассказала, что его выявили у трех туристов.

"Мы слышим по новостям, что в Турции выявили у 3 туристов новый штамм коронавируса "Дельта плюс". Но на Анталийском побережье никто не поднимает панику. Наоборот, мы рады видеть все больше и больше туристов," – сообщила Позднякова.

Она также отметила, что новых ограничений пока вводить не планируют. По ее словам, наоборот, начинает работать все больше ресторанов и ночных клубов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.