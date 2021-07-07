Российских туристов на Кубе выпустили из изоляции

Большая часть российских туристов, которых закрыли на изоляцию на Кубе, получила возможность продолжить нормальный отдых.

Ранее несколько сотен человек вылетели из Москвы, имея отрицательные тесты на коронавирус, но по прилету их попросили пройти тестирование вновь и на этот раз результат оказался положительным. Людей заперли в номерах.

После вмешательства российских дипломатов, кубинские медики протестировали туристов повторно и на этот раз только два из них оказались положительными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.