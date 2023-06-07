В Лондоне началось разбирательство: принц Гарри обвинил издателя Daily Mirror в незаконном сборе информации о себе. После клятвы на Библии – говорить только правду – он ответил на все вопросы и прокомментировал все слухи.

Принц Гарри заявил, что его цель – спасти журналистику как профессию. В мире о Великобритании судят именно по состоянию прессы и правительства, а и то, и другое находится на самом дне, уточнил принц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.