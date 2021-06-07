В Индии зафиксирован наименьший суточный прирост заражения коронавирусом за два месяца

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Индии заболеваемость коронавирусом заметно снижается. 7 июня зафиксировали 100 тысяч новых случаев – это минимум за 61 день, подчеркнули в Минздраве. Там уверены, что вторая волна пошла на спад. Однако жесткие меры пока отменять не планируют. Ранее жителей попросили носить маски даже дома, чтобы в случае бессимптомной болезни не заразить многочисленных родственников.

Испания 7 июня открыла границы для туристов, полностью привитых от коронавируса. Речь идет не только о препаратах, одобренных Европейским агентством, но и о китайских вакцинах. Российского "Спутника V" в списке пока нет. Те, кто захочет приехать в страну, должны пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до путешествия, а также заранее заполнить анкету через интернет. Приложение сгенерирует QR-код, который попросят предъявить на паспортном контроле.

В Израиле на следующей неделе готовятся отменить обязательное ношение масок во всех помещениях, кроме школ. Но только при условии, что заболеваемость не начнет расти. Основные ограничения в стране сняли еще 1 июня. Остались только средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. По последним данным Минздрава, в Израиле привиты 55 процентов населения. Накануне началась вакцинация и детей – от 12 до 15 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.