Испания открыла границы для вакцинированных от коронавируса туристов

12:30
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
Испания 7 июня открыла границы для туристов, полностью привитых от коронавируса. Речь идет не только о препаратах, одобренных Европейским агентством, но и о китайских вакцинах. Российского "Спутника V" в списке пока нет. Те, кто захочет приехать в страну, должны пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до путешествия, а также заранее заполнить анкету через интернет. Приложение сгенерирует QR-код, который попросят предъявить на паспортном контроле.
В Таиланде массовая вакцинация от коронавируса началась только 7 июня. Первыми привьют граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Большинство из них зарегистрировали заранее. Однако в правительстве подчеркнули, что на всех вакцин может не хватить. При этом запись открыта и для иностранцев.
Вакцинные туры в Россию технически готовы к запуску, остается только решить вопрос с визами. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. По его словам, спрос со стороны иностранцев был высоким еще в начале года, то есть на подготовку у операторов время имелось. Теперь нужно решить вопрос с легальным въездом для тех, кто хочет получить вакцину. Возможно, это произойдет в течение месяца. Стоимость таких туров для иностранцев может составить 1,5–2,5 тысячи долларов без перелета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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