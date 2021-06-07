Хакеры объявили войну Илону Маску из-за скачков биткойна. В видеообращении человек в маске Гая Фокса пригрозил миллиардеру расправой. По мнению участников секретной организации, Маск слишком сильно контролирует криптовалюты своими твитами и пренебрежительно относится к инвестициям обычных людей.

Например, когда в январе бизнесмен упомянул биткойн на своей странице в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. А на этой неделе Маск пошутил о своем расставании с криптовалютой, прикрепив эмодзи с разбитым сердцем. После этого курс биткойна обвалился на 3 тысячи долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.