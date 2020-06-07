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Новости

07 июня 2020, 14:30

В мире

Что происходит на острове Раб в Хорватии во время пандемии COVID-19

Что происходит на острове Раб в Хорватии во время пандемии COVID-19

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В рубрике "Мир нас дождется" телеканал Москва 24 показывает самые красивые и интересные места на планете в онлайн-режиме.

Остров Раб находится на севере Хорватии, возле далматинского побережья в заливе Кварнер. Несмотря на то, что остров совсем невелик, на машине его легко объехать за полчаса.

Туристический сезон в Хорватии начался. Границы для туристов из ЕС открыли 1 июня. Всех остальных ждут с 15 июня. За все время пандемии в стране зарегистрировано 2 247 случаев заражения коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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