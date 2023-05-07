Новости мира: в аварии погибли не менее 12 человек в турецкой провинций Хатай

В аварии погибли не менее 12 человек в турецкой провинций Хатай. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. И выехал на встречку, где протаранил несколько легковушек.

В этой аварии получили ранения не менее 30 человек. Кроме того, трое находятся в тяжелом состоянии. Пока нет информации о том, были ли в ДТП граждане России.

В Техасе 9 человек погибли в субботу, 6 мая, при стрельбе в торговом центре. Все случилось в пригороде Далласа. Стрелка ликвидировали силовики, сообщил телеканал "Фокс ньюс".

Один из очевидцев утверждает, что слышал порядка 30 выстрелов. Мужчина начал стрелять после того, как вышел из машины возле торгового центра. Это привело к панике в здании. Девять пострадавших доставили в больницы. Губернатор Техаса произошедшее назвал "чудовищной трагедией".

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