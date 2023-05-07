Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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09:15

В мире

Новости мира: в Нью-Йорке остановилось метро из-за протестов

Новости мира: в Нью-Йорке остановилось метро из-за протестов

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Вот так сейчас выглядит американский берег реки Рио-Гранде, недалеко от мексиканской границы. Целые тропы из одежды остались после 30-тысячного лагеря мигрантов. Все они проникли в Штаты только за последнюю неделю.

В Нью-Йорке на час остановилось метро из-за протестов. Люди встали на рельсы с лозунгами "Нет справедливости – нет мира!" после смерти бездомного Джордана Нили. 30-летнего мужчину задушил бывший морпех. При этом Нили, по словам свидетелей, удерживал минимум три человека.

В Лондоне не утихают страсти вокруг коронации Карла III. Противники монархии вышли на улицы с плакатами "Не мой король". Они требуют отменить монархов и передать власть народу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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