В Казахстане воздушный шар оставил без света 4 тыс человек

Казахстанский город Шымкент остался без света из-за воздушного шара. Все случилось, когда местный предприниматель собирался его убрать.



Шар подхватил внезапный порыв ветра и понес прямиком на провода, произошло замыкание. Все это случилось над проезжей частью, на кадрах видно, как некоторые машины пытаются притормозить. В итоге шар сдуло на соседние постройки.

О пострадавших не сообщается, но местным жителям пришлось посидеть в темноте. Из-за обрыва проводов без света остались более четырех тысяч человек. Сейчас линию чинят. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.