В Лондоне пожарные локализовали огонь в высотном жилом доме

На востоке Лондона удалось локализовать крупный пожар в высотном жилом доме. Горели три квартиры – на восьмом, девятом и десятом этажах. Пострадали два человека, сейчас они находятся в больнице. Еще 38 человек и четверо детей получили помощь на месте. Жителей здания и соседних домов эвакуировали.

Как пишут СМИ, эта высотка облицована материалами, которые легко воспламеняются. Четыре года назад пожар в высотном здании с таким же покрытием унес жизни 72 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.