Индия вновь установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Индия установила очередной антирекорд по числу новых случаев заражения. За сутки в стране выявили более 414 тысяч заболевших. За неделю заболели около 1,5 миллиона человек. Медицинские эксперты говорят, что реальная картина может быть в 5–10 раз хуже официальной статистики. Прежде всего потому, что немногие обращаются к врачам.

Страна терпит коронавирусную катастрофу. Крематории не справляются, погибших сжигают прямо на улицах. Россия направила Индии гуманитарную помощь – кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ и медицинские расходники, которых остро не хватает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.