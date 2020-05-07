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07 мая 2020, 17:15

В мире

Что происходит в Иерусалиме и Риге в период пандемии COVID-19

Что происходит в Иерусалиме и Риге в период пандемии COVID-19

Что происходит в Португалии в период коронавируса

Пляжи мира опустели из-за пандемии коронавируса

Улицы Праги и Лондона опустели из-за коронавируса

Улицы Хельсинки опустели из-за коронавируса

Улицы Бара и Байя опустели из-за COVID-19

Пляжи Турции и Таиланда опустели из-за коронавируса

Улицы Лозанны и Нур-Султана опустели из-за коронавируса

Улицы Даугавпилса опустели из-за COVID-19

Пляжи мира опустели из-за коронавируса

Улицы Иерусалима и Риги опустели из-за коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения COVID-19, более 247 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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