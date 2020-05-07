07 мая 2020, 17:15В мире
Что происходит в Иерусалиме и Риге в период пандемии COVID-19
Улицы Иерусалима и Риги опустели из-за коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения COVID-19, более 247 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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