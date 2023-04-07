Воры проникли на территорию дома Месси в Барселоне – СМИ

Футболист Лионель Месси едва не стал жертвой ограбления в ночь на 7 апреля. Как сообщили СМИ, в дом спортсмена в Барселоне пыталась пробраться пара злоумышленников.

Сначала они залезли в сад футболиста, побродили вокруг здания, а затем скрылись до приезда полиции. Однако эту информацию поставили под сомнения другие СМИ. Они заявили, что усадьба Месси находится под круглосуточной охраной и грабители так просто бы не ушли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.