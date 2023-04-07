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Новости мира: количество протестующих во Франции превысило 118 тыс человек

Новости мира: количество протестующих во Франции превысило 118 тыс человек

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Количество протестующих во Франции превысило 118 тысяч человек. Среди них – много радикально настроенных, сообщили СМИ. Накануне профсоюзные лидеры встретились с премьер-министром страны, эту встречу они назвали провалом. В итоге непарламентские "дебаты" с силовиками на улицах Парижа растянулись на несколько часов. Порядок в городе пытаются поддерживать больше четырех тысяч полицейских. Много раненых со стороны как митингующих, так и силовиков. Аналогичная ситуация в Лионе, Тулузе и Страсбурге.

В Милане появился билборд для сбора пожертвований Украине. В самом центре города установили портрет президента Украины Владимира Зеленского, который втягивает деньги для Киева через ноздрю.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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