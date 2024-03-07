Новости мира: индийские моряки спасли экипаж сухогруза True Confidence в Аравийском море

Моряки с эсминца ВМС Индии спасли экипаж сухогруза True Confidence, который шел под флагом Барбадоса, сообщает Минобороны Индии. Ранее сухогруз атаковали ракетами в Аденском заливе в Аравийском море. По данным Associated Press, удар мог быть нанесен мятежниками-хуситами. Из-за атаки на сухогрузе начался пожар, погибли три человека.

Неизвестные открыли стрельбу по школьникам в Филадельфии. Подростки стояли на остановке и собирались сесть в автобус, когда три человека выбежали из автомобиля и открыли огонь. Восемь детей были ранены, один из них находится в критическом состоянии, сообщают местные СМИ.

Чешские фермеры вышли на демонстрации. Они закидали дворец правительства республики навозом и соломой. Из-за этого машины и трамваи с трудом могут ездить по улицам. Требования у чешских аграриев почти такие же, как у фермеров из других европейских стран: прекратить импорт дешевой продукции с Украины и вернуть налоговую ставку за владение сельхозугодьями на уровень 2023 года.

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