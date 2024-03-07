Новости мира: протестующие фермеры засыпали набережную в Праге соломой и навозом

Чешские фермеры в ходе протестов засыпали набережную Эдварда Бенеша в Праге соломой и навозом. Из-за этого усложнилось движение автомобилей. Протестующие требуют прекратить импорт продукции из Украины и изменить налоговую ставку за владение сельхозугодьями.

Восемь детей пострадали в результате стрельбы по автобусной остановке в Филадельфии. Неизвестные сделали минимум 30 выстрелов, сообщают местные СМИ.

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