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Новости

07 марта, 14:30

В мире

Новости мира: протестующие фермеры засыпали набережную в Праге соломой и навозом

Новости мира: протестующие фермеры засыпали набережную в Праге соломой и навозом

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Чешские фермеры в ходе протестов засыпали набережную Эдварда Бенеша в Праге соломой и навозом. Из-за этого усложнилось движение автомобилей. Протестующие требуют прекратить импорт продукции из Украины и изменить налоговую ставку за владение сельхозугодьями.

Восемь детей пострадали в результате стрельбы по автобусной остановке в Филадельфии. Неизвестные сделали минимум 30 выстрелов, сообщают местные СМИ.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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