Новости мира: моряки с эсминца ВМС Индии спасли экипаж сухогруза True Confidence

Моряки с эсминца ВМС Индии спасли экипаж сухогруза True Confidence, который шел под флагом Барбадоса, сообщает Минобороны Индии. Ранее сухогруз атаковали ракетами в Аденском заливе. По данным Associated Press, удар мог быть нанесен мятежниками-хуситами. Из-за атаки на сухогрузе начался пожар, погибли три человека.

Неизвестные открыли стрельбу по школьникам в Филадельфии. Подростки стояли на остановке и собирались сесть в автобус, когда три человека выбежали из автомобиля и открыли огонь. Преступники сделали как минимум 30 выстрелов. Восемь детей были ранены, один из них находится в критическом состоянии, сообщают местные СМИ.

В Мексике группа молодых людей попыталась ворваться в президентский дворец, чтобы встретиться с главой государства. Протестующие угнали автомобиль и протаранили им двери резиденции. Гнев у активистов вызвала история в городке Игуала десятилетней давности. Тогда преступники открыли огонь по студентам местного колледжа. Теперь активисты решили потребовать от президента отчет о расследовании.

Чешские фермеры вышли на демонстрации. Они закидали дворец правительства республики навозом и соломой. Из-за этого машины и трамваи с трудом могут ездить по улицам. Требования у чешских аграриев почти такие же, как у фермеров из других европейских стран: прекратить импорт дешевой продукции с Украины и вернуть налоговую ставку за владение сельхозугодьями на уровень 2023 года.

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