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Новости

07 марта, 10:30

В мире

Новости мира: активисты протаранили дверь президентского дворца в Мексике

Новости мира: активисты протаранили дверь президентского дворца в Мексике

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Новости мира: подростки подняли бунт из-за антисанитарии в школах Франции

В Мексике группа молодых людей попыталась ворваться в президентский дворец, чтобы встретиться с главой государства Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Протестующие угнали автомобиль и протаранили им двери резиденции. Негодование у активистов вызвала история в Игуале десятилетней давности. Тогда преступники открыли огонь по студентам местного колледжа. Шестеро человек погибли. Теперь активисты решили потребовать от президента отчет о расследовании.

На Украине скандалом закончилась попытка судьи из Закарпатской области устроиться в Конституционный суд. Во время заседания один из членов комиссии спросил у соискателя Любомира Андрейчука, когда была принята Конституция Украины и из каких статей она состоит. Правильно ответить на этот вопрос судья так не смог.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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