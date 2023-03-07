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07 марта, 22:45

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В Тбилиси несколько полицейских пострадали в ходе акции протеста

В Тбилиси несколько полицейских пострадали в ходе акции протеста

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В Тбилиси несколько полицейских пострадали в ходе акции протеста, которая проходит у парламента. Повреждена спецтехника. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы, поскольку протестующие не подчинялись приказам полицейских. Правоохранители перекрыли улицу, которая ведет ко входу в парламент. Причиной протестов стало то, что 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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