В Тбилиси несколько полицейских пострадали в ходе акции протеста, которая проходит у парламента. Повреждена спецтехника. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы, поскольку протестующие не подчинялись приказам полицейских. Правоохранители перекрыли улицу, которая ведет ко входу в парламент. Причиной протестов стало то, что 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах.

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