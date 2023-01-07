Новости мира: 29 погибших при задержании наркобарона в Мексике и Рождество в Вифлееме

29 человек погибли в Мексике при задержании наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Из них 10 служащих силовых структур. Арест сопровождался массовыми столкновениями. Властям даже пришлось отменить занятия в школах и университетах.

Сотни православных паломников встретили Рождество в Вифлиеме. Именно здесь, как говорится в Священном Писании, находится место рождения Иисуса Христа. Ночное богослужение прошло на площади перед базиликой Рождества Христова.

Снежный буран заблокировал 12 россиян в Казахстане. Они возвращались по республиканской трассе на родину. Дорогу заметало так быстро, что легковые автомобили не смогли ехать дальше.

США объявили о новом крупнейшем пакете помощи Украине. На этот раз военная поддержка Киева составит 3 миллиарда долларов. Об этом сообщил Белый дом.

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