В ЕС впервые выявили более миллиона зараженных COVID-19 за сутки. По сообщениям европейских СМИ, рекордная вспышка вызвана "Омикроном". Власти обеспокоены нагрузкой на больницы и начали ужесточать антиковидные меры.

С завтрашнего в Румынии жители снова начнут носить маски в помещениях и на улицах. Причем использовать придется только медицинские средства индивидуальной защиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет "разозлить" людей, которые не сделали прививку от коронавируса. По его словам, это означает ограничение доступа к общественной жизни, в частности запрет на посещение ресторанов и культурных мероприятий.

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