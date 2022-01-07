Аэропорты Казахстана возобновляют полеты в Москву и ряд других городов. Об этом сообщают СМИ. Эту новость ждали сотни россиян, которые несколько дней не могли вернуться домой из республики.

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